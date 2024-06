Szczesny-Arabia: brusca frenata. Il motivo

Szczesny, Arabia più lontana: il motivo

Nelle ultime ore, l'affare Szczesny-Al-Nassr ha subito una frenata significativa. La società saudita ha sondato in maniera concreta il profilo del portiere polacco, ma non appare convinta. Sul piatto, in prima battuta, un contratto biennale a cifre stellari per un giocatore di 34 anni, spinto verso la porta d'uscita da Cristiano Giuntoli, dopo l'acquisto di Michele Di Gregorio dal Monza. La Juve attende, consapevole di dover operare dei tagli per accumulare un tesoretto utile in entrata. In tal senso, l'ingaggio percepito da Szczesny (6,5 milioni netti a stagione, ndr) rappresenta un macigno per le casse bianconere, rapportato all'età del diretto interessato. L'ex Roma vanta un altro anno di contratto con la Vecchia Signora, ma il suo trasferimento in Saudi League è ora tutt'altro che scontato.