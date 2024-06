Cristiano Ronaldo, la ricetta: puro, duro e solitario

L'Europa nazional-popolare di Cristiano Ronaldo compie vent’anni. La prima se la giocò in casa, nel 2004, stagione che sancì, per la storia, il debutto della saga tra Roger Federer e Rafa Nadal. Si consumò sul cemento di Miami, Florida: 6-3, 6-3 per il maiorchino. Fu pure la consacrazione di José Mourinho , il cui Porto, dopo aver eliminato il Manchester United di un Cristiano ancora imberbe, si sarebbe poi aggiudicato la Champions League: 3-0 al Monaco di Didier Deschamps.

Trentanovenne, si è nascosto in Arabia ma non è fuggito: né da noi, né dall’ego che lo ha fatto diventare uno dei più grandi del suo secolo breve, lo scalpello che ha conteso il regno al pennello di Leo Messi. Questa sera a Lipsia, ore 21, Portogallo-Repubblica Ceca. È la sesta fase finale alla quale partecipa, la sesta sulle diciassette che il calendario, dal 1960, ha offerto alla passione di molti e agli istinti sovranisti di troppi. Ne aveva appena 19, quando Otto Rehhagel, duce tedesco della Grecia, trasformò le Termopili in Arco di Trionfo e strappò lo scettro al suo Portogallo, battuto sia in partenza (2-1) sia al traguardo (1-0).

Ct dei lusitani era Luiz Felipe Scolari, fresco di Mondiale con il Brasile di Ronaldo e Ronaldinho, Rivaldo e Roberto Carlos. Cierre bazzicava all’ala, con Luis Figo, dietro a Pauleta, allattato dai biberon di Deco e Rui Costa. Piano piano, dalla periferia ha trasferito l’ufficio in centro, sferzando le convenzioni e le convinzioni. Era dall’epoca di Eusebio che il Paese di Fernando Pessoa e José Saramago («Una barca ferma non fa viaggio. Infatti, ma si prepara a farlo») non godeva di una simile carabina. Manuel Martins de Sà, raffinato corrispondente della “Gazzetta”, traduttore di Alberto Moravia in portoghese e di Pessoa in italiano, fu tra i più solleciti a scriverne.

Monumento ai record, è stato campione nel 2016, a Parigi, contro la Francia. E lo è stato a modo - e a fado - suo: speronato al ginocchio sinistro da Dimitri Payet già all’8’ e, dal 23’, crocefisso alla panca, megafono e confessore. Sino alla sventola di Ederzito António Macedo Lopes detto (per fortuna) Éder, originario della Guinea-Bissau, una riserva che il destino, all’improvviso, gratificò dell’occasione della vita. Come Mario Goetze e il suo gol-sentenza nell’epilogo del Mondiale 2014, Germania-Argentina 1-0 dts a Rio.

Michel Platini si ritirò a nemmeno 32 anni. L’altro Ronaldo, il Fenomeno, ha mollato a 35. Il Marziano resiste e insiste. L’ultimo ballo oscilla, per tradizione, fra l’orchestra del Titanic e la musica caciarona della band di Renzo Arbore. Toni Kroos, a 34, lo ha comunicato urbi “und” orbi e ne sta onorando la trama con una regia da Oscar. Luka Modric, che i 39 li festeggerà il 9 settembre, continua a imboccare, sfibrato, gli opliti della Croazia. Cristiano è la soluzione che le rughe, le cicatrici e l’arroganza rendono talvolta un problema. Sporting, United, Real, Juventus, di nuovo United, Al-Nassr, Portogallo: solista e solitario, sempre. Ma enorme. Con la ghigliottina dell’età pronta a calare su una carriera infinita. Classe 1985: che lotta.