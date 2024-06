L'ex Lazio Poborsky: "Cristiano Ronaldo sarà uno degli anelli deboli del Portogallo"

Storico rappresentante della Repubblica Ceca e famoso in Italia per l'iconico 5 maggio 2002, Karel Poborsky torna a far parlare di sé, sparando a zero su Cristiano Ronaldo . Il fuoriclasse ex Real Madrid esordirà questa sera con il suo Portogallo ad Euro 2024 , proprio contro la nazionale ceca .

Poborsky su Cristiano Ronaldo: "

Senza troppi giri di parole, ai microfoni dell'agenzia di stampa CTK, Karel Poborsky ha detto la sua sull'attuale momento di Cristiano Ronaldo, reduce dalla seconda stagione con la maglia dell'Al-Nassr e arrivato all'età di 39 anni: "Dico da tempo che Cristiano Ronaldo, se dovesse partire titolare, sarebbe uno degli anelli più deboli del Portogallo. I tifosi di entrambe le squadre impazzirebbero per lui, ma alla sua età non è così valido per la costruzione del gioco e mette pressione ai compagni più giovani. Lo preferisco titolare, aiuterebbe di più la nostra squadra... Credo che lo stesso Ronaldo non capirà mai questo. Mi tolgo il cappello per quello che ha fatto, - ha precisato l'ex Lazio - grazie alla sua enorme fiducia in se stesso, ma non si può fermare l'età, ha 39 anni. Non sappiamo come sia il suo rapporto con Roberto Martínez, ma era scritto che il suo predecessore, Fernando Santos, aveva questo problema ai Mondiali". Con un assist, tra l'altro, CR7 eguaglierebbe proprio il record di Poborsky in un Campionato Europeo (8 assist, ndr): "Non mi interessano le statistiche individuali, è molto più importante la squadra. Il successo dei nostri ragazzi mi farebbe molto felice, come tifoso della Nazionale, e poi come detentore del record".