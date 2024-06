Chi è Francisco Conceiçao: figlio di Sergio e decisivo per il Portogallo

L'esordio in Champions League a soli 18 anni contro la Juventus , lanciato da suo padre Sergio nel Porto . Storia di un predestinato che con il gol con cui ha permesso al Portogallo di battere in rimonta la Repubblica Ceca , a Lipsia , nella prima giornata del gruppo F di Euro 2024 , è ora sempre meno "il figlio di" e sempre più se stesso. Anche se, essendo un' ala destra e portando quel cognome, Francisco Conceiçao evocherà sempre le giocate di suo padre.

I primi passi di Francisco Conceiçao

Oggi ventunenne, inizialmente soprannominato "Chico", quando nel 2017 è entrato a far parte delle giovanili del Porto, Francisco Conceiçao è stato ribattezzato "Messi di Olival". Suo padre lo ha lanciato in prima squadra nel febbraio 2021, contro il Boavista. Prima, tanta gavetta. Francisco Conceiçao gioca a calcio da quando aveva 8 anni, da quando suo padre è tornato in Portogallo dopo l'esperienza in Belgio alla giuda dello Standard Liegi. Aggregato al Belenenses, lo Sporting Lisbona si è mosso subito per tesserarlo insieme a Nuno Mendes, Eduardo Quaresma e Joelson Fernandes, tutti inseriti nella lista NXGN 2021 dei migliori calciatori adolescenti al mondo.

Conceiçao, una famiglia nel pallone e l'abbraccio con Ronaldo

In una famiglia di calciatori (oltre al papà campione d'Italia con la Lazio nel 2000; fratelli Sergio, Rodrigo e Moises giocano rispettivamente nel Feirense, nello Zurigo e nel Leixoses, Francisco Conceiçao, legato al Porto fino al 30 giugno 2027, è la stella più luminosa. All'attivo ha già 93 presenze, 11 gol e 13 assist con il Porto. Ha giocato anche in prestito all'Ajax con cui ha totalizzato 28 presenze, realizzato una rete e offerto 3 assist. L'inizio di una storia che a Lipsia, contro la Repubblica Ceca, ha toccato quello che, finora, è il momento più alto: gol decisivo dopo tre minuti dal suo ingresso in campo e abbraccio con Ronaldo al fischio finale. Diciotto anni di differenza, un simbolico passaggio di consegne. È il suo terzo gol in maglia Portogallo. Un gol pesantissimo e speciale. Di certo indimenticabile. Per lui e per papà Sergio.