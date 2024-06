Martinez furioso con un giornalista per una domanda su Ronaldo

Martinez difende Ronaldo e attacca il giornalista in conferenza stampa

Reduce dai 90 minuti contro la Repubblica Ceca, battuta nel finale grazie alla rete del "figlio d'arte" Francisco Conceiçao, Cristiano Ronaldo si conferma catalizzatore del gioco del Portogallo di Roberto Martinez, ct che ha riportato stabilmente l'ex Juventus tra i titolari della nazionale. A far discutere, però, sembra essere la tenuta fisica della stella dell'Al-Nassr, che a 39 anni rischia di non esprimersi con continuità ai livelli di sempre. Non è d'accordo, per usare un eufemismo, il manager spagnolo, apparso piuttosto infastidito di fronte alla domanda di un giornalista, che ha evidenziato tale problematica: "Posso farti una domanda? Sai quanti minuti ha giocato Cristiano la scorsa stagione? Hai esperienza? Non c'è nessun altro giocatore nella storia del calcio che abbia giocato sei Europei. È importante capire cosa porta un giocatore. Cristiano porta esperienza, porta, occasioni da gol e modo di aprire spazi. Cristiano è in Nazionale perché merita di esserci. Guarda cosa ha fatto e cosa ha fatto nelle ultime competizioni", ha tuonato Martinez. In effetti, non si può dire che CR7 non abbia giocato nell'ultima stagione in Saudi League: in totale, per lui, 45 presenze e 3.975 minuti messi a referto.