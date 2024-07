“Misstiano Penaldo”: la Bbc senza pietà con Cristiano Ronaldo. Terry lo difende: “Vergogna”

ROMA - Un rigore sbagliato che poteva essere decisivo , le lacrime, la reazione dei compagni subito corsi a consolarlo. Per Cristiano Ronaldo una serata comunque particolare quella vissuta con il Portogallo nella sfida con la Slovenia. Ma i grandi campioni sanno fare anche questo: piangere, risollevarsi, essere di nuovo decisivi. E così è stato, perché CR7, nella lotteria dei rigori finali, dal dischetto non ha sbagliato una seconda volta. Eppure di critiche ne sono piovute parecchie.

Le critiche della BBC a Cristiano Ronaldo

Ci è andata giù pesante la BBC, che in studio si sono divertiti, e parecchio, dopo il rigore sbagliato dalla stella portoghese. “Misstiano Penaldo”, lo hanno ribattezzato. Ovvero “miss pen”, rigore sbagliato. La battuta ha fatto ridere tutti, ma non John Terry. L’ex difensore del Chelsea e della nazionale inglese ha scritto in una storia Instagram: “BBC, è una vergogna”. Anche tanti tifosi hanno criticato il “titolo” dell’emittente. Va detto che il famoso programma “Match of the Day” usa spero giochi di parole provocanti sfruttando l’ironia.