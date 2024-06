Di Canio show contro Kostic in diretta tv: mima la corsa in studio con Ogbonna!

È un Paolo Di Canio implacabile negli studi Sky Sport: l'ex calciatore, infatti, non si è riuscito a spiegarsi il movimento di Filip Kostic sulla rete di Jude Bellingham durante Serbia-Inghilterra .

Paolo Di Canio infuriato con Kostic: il motivo

L'opinionista non ha mandato giù l'atteggiamento del calciatore della Juventus in fase difensiva sul gol del centrocampista del Real Madrid, definendo la sua corsa all'indietro troppo molle e "al trotto". Di Canio ha poi chiesto anche l'opinione di Angelo Ogbonna, presente in studio, e l'ex difensore del Torino gli ha dato ragione.