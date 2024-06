Vanja Milinkovic-Savic litiga e colpisce un tifoso, ma c'è un'altra versione

BELGRADO (SERBIA) - Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino, al centro delle cronache serbe per un episodio extra-campo ancora tutto da chiarire e risalente a qualche giorno fa a Monaco di Baviera, in Germania.

Rissa al pub per Vanja

Secondo quanto riportato dal quotidiano Telegraf, il fratello dell'ex laziale Sergej, sarebbe stato protagonista di una deprecabile rissa in un pub prima del match con la Danimarca, che ha poi sancito l'eliminazione della Serbia da Euro2024. Apostrofato da un tifoso, che lo aveva criticato perché stava bevendo della birra, Milinkovic-Savic avrebbe risposto per le rime, prima di passare ai fatti, colpendolo.

L'altra versione

Secondo la versione fornita dal proprietario del pub, però, Vanja non avrebbe colpito il tifoso criticone, ma avrebbe avuto una collutazione con la security, intervenuta per non farlo entrare all'interno del locale perché indossava i pantaloncini corti della Nazionale. Una rissa risolta comunque senza strascichi.