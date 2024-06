Hamsik, Pandev e il siparietto coi tifosi macendoni: "Ci fai una foto?"

Chissà quante volte sarà capitato a Marek Hamsik , ex capitano del Napoli , di essere fermato per una foto. Stavolta, però, una foto gli hanno chiesto semplicemente di scattarla. Alcuni tifosi macedoni, infatti, non lo hanno riconosciuto e lo hanno fermato tra i mercatini di Magonza . Marechiaro ha raccontato il simpatico episodio e ci ha scherzato su nel corso di un'intervista a Pravda.

Hamisk senza cresta: a Magonza un gruppo di tifosi non lo riconosce

Hamsik ha raccontato: "Ai che mi hanno passato il cellulare ho detto che conosevo personalmente Goran Pandev. Loro mi hanno guardato increduli e mi hanno detto: dai, com'è possibile! Io ho risposto che ero suo compagno di squadra al Napoli. Non mi hanno creduto subito. Hanno dovuto cercarlo su Google. Poi abbiamo fatto una foto insieme. La cresta non mi faceva passare inosservato? Non mi mancano i miei capelli. Mi appartenevano come giocatore, ma non come allenatore".