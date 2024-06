Bijol, l’Inter va in anticipo

Osservato speciale . C’è un nome in particolare, segnato sui taccuini dei dirigenti nerazzurri, monitorato con attenzione negli Europei in corso, non necessariamente dal vivo come invece accaduto con il bolognese Ndoye . Si tratta di Bijol , centrale sloveno, di proprietà dell’Udinese . Anche l’altra sera ha dato il suo contributo decisivo per conquistare un prezioso 0-0 contro l’Inghilterra e così l’avventura sua e dei suoi compagni in Germania proseguirà almeno fino agli ottavi. Nonostante con la sua Nazionale giochi dentro una linea a 4, Bijol si trova ancora più a suo agio da centrale di una difesa a 3: ruolo in cui si è messo in luce in Italia. E, proprio per questo motivo, ha attirato le attenzioni nerazzurre .

Inter, colpo Bijol per il futuro

Per la verità, è difficile che lo sloveno possa diventare un obiettivo già per questa estate. L’Inter considera il reparto arretrato al completo. E solo un’uscita, al momento non preventivabile, potrebbe creare lo spazio per un innesto. Tra un anno, però, sarà obbligatorio aggiungere forze fresche, tenuto conto che Acerbi è un classe 1988 e che De Vrij è un classe 1992. Nella scorsa stagione, il loro rendimento è stato impeccabile o quasi, ma l’età e gli acciacchi non lasciano del tutto tranquilli. In viale Liberazione avevano accarezzato l’idea di intervenire già questa estate, ma la new-entry avrebbe dovuto restare fuori dalla lista Uefa, senza contare la necessità di un investimento comunque importante. E le risorse sono ridotte, alla luce anche dell'imminente acquisto di Martinez dal Genoa. Insomma, avanti con il tandem Acerbi-De Vrij, che magari, quest'anno, si alternerà con maggiore frequenza, così da gestire meglio le forze e ridurre il rischio di infortuni. A giugno 2025, però, il contratto di entrambi (al netto di opzioni) scadrà e, a quel punto, sarà inevitabile compiere delle scelte e puntare su almeno un volto nuovo.

Inter, acquisto a distanza per Bijol

È sempre complicato programmare un acquisto a distanza di 12 mesi. Quindi, non è da escludere che su Bijol possa inserirsi un altro club, rendendo più ardui i piani nerazzurri. Ecco perché qualche discorso è già stato fatto con l’Udinese e con l’entourage del giocatore. L'idea è che, se dovesse restare a Udine, continuerà ad essere tenuto sotto osservazione, e, magari, già a gennaio si potrà mettere in piedi l’operazione in vista della fine del campionato. Il prossimo febbraio, Bijol compirà solo 26 anni. Sarà insomma nel pieno della maturità, e quindi nel momento giusto per compiere il salto in una big. Peraltro, il nodo è proprio questo, perché la fase difensiva di una squadra di bassa classifica è diversa da quella di una formazione che deve vincere tutte le partite o quasi, e dunque si trova anche a doversi sbilanciare.