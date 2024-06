Morata: "Italia, non vedo l'ora. E con l'Atletico Madrid..."

Morata: "Italia, non vedo l'ora. Critiche? Quelle serie, le accetto"

Intervistato dai microfoni de La 1, Alvaro Morata ha parlato del suo stato di forma e delle emozioni che accompagnano l'avvicinamento a Spagna-Italia: "Mi sento pronto, ci stiamo allenando bene e con tanta voglia che arrivi questa partita. Io non vedo l'ora - ha ammesso il centravanti dell'Atletico Madrid -. Le critiche? Non sono critiche, ma espressioni di odio e rabbia. Le critiche, quelle serie, le accetto perché sono un professionista e questo fa parte del gioco. A volte le condivido, altre volte no, però mi servono per migliorare". Dopo le ultime indiscrezioni di mercato, tiene banco il futuro di Morata all'Atletico Madrid: "Ci sono molte cose che hanno il loro peso e che sono importanti. E poi io voglio vincere un titolo con l'Atletico Madrid", ha precisato l'ex Juve.