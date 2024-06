Morata e la frase della Juve in diretta tv: "Vincere è l'unica cosa che conta"

Alvaro Morata non è riuscito a segnare contro l'Italia mam nel post-partita, ai microfoni di Sky e Rai, non ha nascosto tutta la sua soddisfazione per la vittoria per 1-0 ottenuta dalla Spagna grazie a un autogol di Calafiori. Tanto è bastato per ottenere il pass per gli ottavi di finale e la certezza aritmetica del primo posto in classifica nel gruppo B di Euro 2024: "Non siamo rammaricati per i gol sbagliati, qualche errore lo abbiamo commesso, ma vincere è l'unica cosa che conta e la verità è che avete un fuoriclasse come Donnarumma. Uno dei migliori portieri al mondo. E a calcio gioca anche il portiere. Su Fabian ha fatto una parata incredibile".