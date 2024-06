Nico Williams e i segreti del recupero: "Sembra di essere alla NASA"

Nico Williams, recupero in tre step

Una routine che si fonda su tre processi medici avanzati: l'utilizzo di una camera iperbarica, la crioterapia e la fototerapia, come spiegato dal capo dello staff medico della Federcalcio spagnola, Claudio Vázquez. Per quanto riguarda la camera iperbarica, Nico Williams viene invitato ad accomodarsi in una piccola tenda con livelli di pressione regolati dove vengono misurati i livelli di respirazione. Sul fronte della crioterapia il tessuto cellulare trattato viene congelato con l'obiettivo di prevenire l'infiammazione muscolare. Nella fototerapia, effettuata con una sorta di grande lampada solare, l'obiettivo è facilitare la vasodilatazione e favorire di conseguenza il corretto recupero muscolare.

Nico Williams, rigenerato, se la ride...

Trattamenti che sembrano giovare decisamente al ventunenne, che ha commentato divertito a margine dei vari step: "Sono come nuovo, sembra di essere alla NASA". Decisamente meno piacevole è incontrarlo con la sua Spagna.