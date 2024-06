Clamoroso Yamal, non può giocare dopo le 23: ecco il motivo

ROMA - Lamine Yamal a letto alle 23. Il giovane talento della Spagna, 16 anni, è considerato a tutti gli effetti un lavoratore Under 18. Ecco la ricostruzione della Bild sulla questione: lo spagnolo minorenne che “lavora” in Germania per gli Europei, dovrebbe terminare tutti i suoi impegni entro le undici di sera . Comprese le interviste post partita.

Yamal lavoratore minorenne, cosa dice la legge tedesca

In Germania la legge sul lavoro di un ragazzo ancora minorenne parla chiaro: vietato ai ragazzi con meno di 18 anni di lavorare dopo le ore 20:00, ma agli atleti è concessa una proroga che gli consente di restare in attività fino alle 23:00. L’orario deve comprendere anche la doccia, gli impegni con i media e l'uscita dallo stadio che non possono protrarsi oltre il limite. Lamine nel match giocato contro l’Italia è uscito dal campo dopo 71’ (alle ore 22:30), situazione che gli ha consentito di rispettare la regola.

I rischi per la Spagna con il caso Yamal

E se il forte giocatore restasse in campo anche dopo le 23? Nessun grosso rischio. Non sono previste sanzioni sportive, ma solo una multa. La Spagna rischierebbe di pagare un’ammenda a partire da 30mila euro. Al momento non si registrano precedenti e le autorità tedesche in questo non sono così fiscali. Yamal è pronto a tutto per le Furie Rosse, anche di ritardare il rientro in hotel.