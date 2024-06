Morata, confessione shock: "Ho toccato il fondo. Stavo per mollare"

"Le differenze di trattamento che ricevo quando sono in Spagna o altrove? Non voglio dilungarmi troppo sull'argomento, altrimenti sembra che mi lamenti sempre. Ma è una questione di mancanza di rispetto". Alvaro Morata, attaccante dell'Atletico Madrid e della Spagna, si sfoga in una lunga intervista rilasciata a El Chiringuito, dove racconta i problemi che ha dovuto affrontare in patria. "Il rispetto è tutto - ha ribadito - e non sto parlando del fatto che la gente mi ami o meno. Ho vissuto molti episodi brutti, anche con la mia famiglia per strada, quando eravamo a fare la spesa o quando portavo i miei figli all'allenamento".