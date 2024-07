Spagna, Morata ha deciso dove giocherà il prossimo anno

Voglia di Italia o dei soldi dell'Arabia? Nessuna delle due opzioni. Alvaro Morata ha preso una decisione prima della fine degli Europei perché vuole essere concentrato solo sul cammino della Spagna nel massimo torneo continentale. L'attaccante ha scelto di giocare un altro anno con la maglia dell'Atletico Madrid. Lo ha confermato lui stesso con un post su Instagram: "Non riesco ad immaginare cosa deve essere vincere con questa maglia e non mi fermerò finché non l'avrò", ha scritto sui social postando la foto di una sua esultanza.