"Parla se è più forte di te", la reazione di Casillas su Buffon è virale

"Iker, resta in silenzio finché non pensi che abbia nominato un portiere migliore di te". Inizia così un gioco social della BBC, che vede protagonista l'ex portiere del Real Madrid e della Spagna, Iker Casillas. Direttamente dalla Germania dove sta commentando Euro 2024, Casillas è stato protagonista del popolare contest declinato in una chiave specifica: relativa a grandi estremi difensori del passato e del presente.