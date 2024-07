Yamal, gaffe clamorosa: riprende un compagno nudo nello spogliatoio durante la diretta social!

È stata una notte magica per Lamine Yamal , che con la sua Spagna ha vinto Euro 2024 battendo anche un record che apparteneva a Pelè . Un torneo fantastico per il giovanissimo talento, 17 anni compiuti il giorno prima della finale, che al triplice fischio ha potuto scatenarsi e lasciarsi andare alla gioia insieme ai suoi compagni di squadra.

Yamal, gaffe clamorosa: riprende un compagno nudo!

Nell'euforia della festa, però, Yamal ha commesso una gaffe clamorosa, diventata presto virale sui social. Come spesso accade, il giovane del Barcellona ha avviato una diretta sui social dallo spogliatoio dello stadio, per festeggiare anche insieme ai tifosi. Facendolo, però, non si è accorto di aver ripreso anche un compagno nudo, mentre si stava cambiando. Il tutto di fronte a 500mila spettatori, che si erano collegati per seguire la sua diretta.