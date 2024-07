Milan, Morata ad un passo: accordo con l'Atletico Madrid

Alvaro Morata si avvicina sempre di più al Milan. Dopo l'euforia per la vittoria degli Europei, il centravanti della Spagna è pronto a tornare in Italia. Secondo la stampa spagnola, infatti, già domani Morata potrebbe sottoporsi alle visite mediche prima della firma e l'annuncio. Il Milan è pronto a pagare all'Atletico Madrid la clausola da 15 milioni per riportarlo in Serie A.