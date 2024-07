Cucurella lancia il coro e scatena i tifosi della Spagna: "Haaland trema..."

Marc Cucurella show. Dopo la vittoria degli Europei, il difensore della Spagna è tra i più scatenati della squadra di De La Fuente. Un suo coro, intonato subito dopo la vittoria contro l'Inghilterra, è diventato virale. Una canzone che i tifosi hanno già imparato a memoria e che lo stesso terzino del Chelsea, sollecitato da Morata e da tutti i suoi compagni, ha cantato anche in occasione dei festeggiamenti al rientro in patria della Spagna .

Il testo della canzone di Cucurella

Il testo della canzone menziona anche Haaland, suo rivale in Premier League. Una canzone con ritmo e rime, ironica e virale, un tormentone che accompagnerà per anni il ricordo del trionfo in Germania: "Cucu, Cucurella, Cucu, Cucurella, Se come una paella, Se bebe una estrella, Haaland tiembla, Que viene Cucurella, Haaland tiembla, Toma una galleta".