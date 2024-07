Lamine Yamal a Milano con il volo di linea: cosa ha fatto dopo la vittoria agli Europei

Di ritorno dalle vacanze in Grecia, Lamine Yamal è stato avvistato in aeroporto a Milano , dove non è certo passato inosservato. Il talento del Barcellona ha attirato l'attenzione di tanti curiosi, essendo salito a bordo di un aereo di linea come un comune turista.

Lamine Yamal avvistato in un aereo direzione Milano

Un tifoso del Barcellona ha avvistato Lamine Yamal in aeroporto e poi si è trovato a pochi passi dal talento del Barcellona all'interno dell'aereo, tra la prima e la seconda fila, come testimoniano le immagini pubblicate sui social. Il classe 2007 ha evitato di concedere foto ai passeggeri nel velivolo, per evitare problemi di ordine pubblico e pericolosi assembranti attorno alla sua figura, prima di concedersi a qualche scatto una volta atterrato. "A un certo punto Lamine era molto stanco e annoiato, ma tutto l'aeroporto lo guardava, perché ha catalizzato l'attenzione di tutti. Nonostante ciò, a 17 anni, era su un volo per turisti. Lamine Yamal, umile!", ha esclamato con un sorriso il tifoso del Barça in un video su Instagram, diventato immediatamente virale.