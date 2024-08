"Gibilterra è spagnola": arriva la squalifica per Morata e Rodri

Spagna, squalifica per Morata e Rodri dopo il coro su Gibilterra

Uno sfottò ritenuto non necessario dall'ente che gestisce il calcio continentale, sfociato in una squalifica per entrambi i giocatori. Questa infatti la nota ufficiale sulla decisione della Uefa: "Sospendere i calciatori Alvaro Morata e Rodrigo Hernández Cascante, per la prossima (1) partita di una competizione rappresentativa delle squadre UEFA alla quale avrebbe altrimenti diritto, per non aver rispettato i principi generali di condotta, per aver violato i principi fondamentali norme di buona condotta, per utilizzare eventi sportivi per eventi non sportivi e per screditare lo sport del calcio, e in particolare la UEFA".