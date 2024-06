Caos Svizzera prima dell'Italia: rubati tre computer dello staff di Yakin

STOCCARDA (GERMANIA) - E ora dentro o fuori, sabato 29 (ore 18) con la Svizzera l'Italia si gioca il tutto per tutto per proseguire in questo Euro 2024 e approdare ai quarti, dove potrebbe incrociare l'Inghilterra. Ma occhio alla nazionale di Yakin che ha fermato la Germania e che nel suo girone si è piazzata seconda mostrando un buon calcio. La Svizzera non ha nulla da perdere, anche se un piccolo problema capitato all'interno della sede del suo ritiro potrebbe complicare la preparazione della gara con l'Italia.

Rubati i pc della Svizzera

E' sicuramente un pensiero in più che può "sporcare" la concentrazione in vista dell'ottavo contro la nostra Nazionale: nel ritiro svizzero sono spariti tre computer, che sono stati rubati. Lo riporta la Bild, che riprende le parole di Adrian Arnold della Federcalcio elvetica: "Confermo che dall'hotel dove soggiorniamo sono stati rubati tre computer portatili di dipendenti della nostra Federazione e che la polizia è stata informata". Un fatto che ha scosso la Svizzera, anche se i pc non contenevano - pare - dati sensibili: "Non si tratta di cose di cui abbiamo immediatamente bisogno per un’analisi precisa. Se si tratta di un attacco ai dati della Svizzera, è stato portato alla squadra sbagliata", ha aggiunto Arnold.