Montella bloccato dalla sicurezza: la reazione fa sorridere i social

ROMA - Senza pass non si… passa. La sicurezza durante gli Europei in Germania è ad altissimi livelli. Chiedere a Vincenzo Montella, ct della Turchia che ieri è stato bloccato da uno steward prima dell’ingresso allo stadio. L’allenatore scende dal bus turco, la squadra è appena arrivata pronta a disputare il match (poi perso) contro il Portogallo. L’allenatore italiano è il primo a scendere e ad arrivare alla porta d’ingresso, un uomo della sicurezza gli chiede di mostrare il pass. Ma l’Aeroplanino non ce l’ha al collo, sicuro che lo avessero riconosciuto. Niente da fare, reazione di stizza e dopo pochi attimi ecco un collaboratore che dà il badge al ct. Vincenzo lo mostra, con un fare ironico, letteralmente sotto gli occhi dello steward. Come dire: “Lo vedi ora?”: Tutto risolto, si può entrare. Il video della scena è diventato virale sui social e ha divertito molti utenti.