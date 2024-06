Romania-Ucraina, ecco Dovbyk: il gioiello che vuole il Napoli

Ci sarà un bel po' di spazio sul taccuino per annotare le prodezze di Artem Dovbyk nella gara di debutto dell'Ucraina a Euro 2024. Alle ore 15, a Monaco, per il Gruppo E, sarà sfida contro la Romania. Grande attenzione rivolta al bomber del Girona , club della Catalogna in Spagna, che il Napoli corteggia da tempo per la prossima stagione . Un giocatore nel pieno della propria espressione calcistica che all'età di 27 anni si trova alle porte del grande salto dopo i ventiquattro gol con cui ha vinto la classifica dei bomber in Liga.

Dovbyk, De Laurentiis ci prova

Il suo agente, Alex Liundovskyi, ha già parlato con il Napoli (e con il Milan) che lo segue con attenzione. Dalla Spagna fanno sapere che De Laurentiis può spingersi fino a 35 milioni di euro per strapparlo al Girona che, al momento, continua a fare muro, chiedendo almeno 40 milioni come cifra fissata per il suo addio dalla Spagna. La concorrenza internazionale ovviamente non manca, il giocatore infatti piace anche all'Arsenal in Premier League, ma Dovbyk ha già le idee chiare: vuole trasferirsi in una società dove sentirsi protagonista e il Napoli può certamente offrirgli questa opportunità.

Non solo Dovbyk: c'è anche Sudakov

Per questo il tecnico del Napoli Antonio Conte, oggi, sicuramente guarderà con interesse la sfida dell'Allianz Arena tra Romania e Ucraina. Artem Dovbyk, che vanta dieci gol in nazionale di cui due reti realizzate nelle ultime due amichevoli, è la vera stella della sua nazionale. Ma non è il solo. Pronto a brillare c'è anche Georgiy Sudakov, ventunenne centrocampista offensivo dello Shakhtar Donetsk per cui a gennaio il Napoli, sfidando la Juventus, aveva offerto 40 milioni che non bastarono però per strapparlo al suo club.

Romania-Ucraina: Dragusin sfida Malinovskyi

Ucraina e Romania sono inserite nel Gruppo E con Slovacchia e Belgio. La formazione di Iordanescu, che al centro della difesa presenta l'ex Genoa Dragusin, ha brillato nel cammino di qualificazione col primo posto nel girone rimanendo anche imbattuta. L'Ucraina, dove figura anche Malinovskyi, ha dal canto suo superato le nazionali della Bosnia e dell'Islanda di Gudmundsson negli spareggi dopo il terzo posto nel girone dietro Inghilterra e Italia.