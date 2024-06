Varga e il ritardo nei soccorsi in Scozia-Ungheria: la reazione della Uefa è durissima

Varga, il ritardo nei soccorsi: la nota della Uefa

Questa la nota ufficiale: "L'intervento del medico sociale è avvenuto entro 15 secondi dall'incidente, seguito immediatamente dal secondo medico dello stadio, per effettuare una prima valutazione dell'infortunio e fornire un trattamento adeguato, come da consuete procedure mediche. La squadra qualificata di emergenza era in attesa a bordo campo, secondo il protocollo, ed è arrivata con la barella non appena è stato richiesto il loro intervento dai medici per evacuare il giocatore per il suo immediato trasferimento in ospedale. Il coordinamento tra tutto lo staff medico sul posto è stato professionale e tutto è stato fatto in conformità con le procedure mediche applicabili. Non ci sono stati ritardi nel trattamento e nell'assistenza al giocatore".

Le critiche di Szoboszlai e la dedica

Szoboszlai nel post partita aveva detto: "Non capisco questo tipo di protocollo, perché il personale medico non interviene in questo momento? Spero che tutti possano risparmiare qualche secondo e salvare una vita. Spero che non dovremo mai più sperimentare una cosa del genere. Bisogna fare qualcosa". Lo stess capitano dell'Ungheria aveva provato ad accelerare i soccorsi portandop la barella insieme ai sanitari. L'Ungheria ha poi vinto con un gol di Csoboth al 100esimo e la squadra ha dedicato la vittoria a Varga, che ha riportato diverse ossa del volto rotte.