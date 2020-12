Diretta Cska Sofia-Roma ore 18.55: come vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali

SOFIA (Bulgaria) - Già qualificata ai sedicesimi di finale di Europa League da prima classificata, forte dei 13 punti conquistati in 5 partite e dell'incolmabile +6 sullo Young Boys secondo, la Roma chiude la fase a gironi in casa del fanalino di coda Cska Sofia . Al ‘Natsionalen Stadion Vasil Levski’ della capitale bulgara, il tecnico Paulo Fonseca avrà la ghiotta opportunità di operare numerose rotazioni e dare minutaggio ai calciatori meno impiegati in questo primo scorcio di stagione. Il match d'andata, giocato all'Olimpico, terminò con un pareggio a reti bianche.

Cska Sofia-Roma: come vederla in tv e in streaming

Cska Sofia-Roma è in programma alle ore 18.55 e sarà visibile in esclusiva in diretta su Sky Sport 253. Sarà disponibile in streaming sulle piattaforme SkyGo e NowTv o, in alternativa, sarà possibile seguire la cronaca live sul nostro sito.

Le formazioni ufficiali di Cska Sofia-Roma

CSKA SOFIA (3-4-1-2): Busatto; Antov, Mattheij, Zanev; Yomov, Youga, Geferson, Mazikou; Thiago Rodrigues; Sankharé, Sowe. ALL.: Akrapovic.

ROMA (3-4-2-1): Boer; Kumbulla, Fazio, Juan Jesus; Bruno Peres, Diawara, Milanese, Bamba; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral. ALL.: Fonseca.

ARBITRO: Peljto (Bosnia-Erzegovina).

GUARDALINEE: Ibrisimbegovic e Beljo.

IV UOMO: Kaljanac.