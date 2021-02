Granada-Napoli 2-0: il commento al risultato della partita

Il Napoli è a un passo dal vedere sfumato anche il terzo obiettivo stagionale: dopo la sconfitta in Supercoppa Italiana e l’eliminazione dalla Coppa Italia, la brutta sconfitta di Granada rischia di compromettere anche il cammino in Europa League. Servirà una vera e propria impresa giovedì prossimo al Maradona per ribaltare il 2-0 subito in Spagna. Un miracolo ancora più complicato considerando che per la partita di ritorno ci saranno quasi sicuramente gli stessi uomini di stasera, gli stessi che saranno costretti a scendere in campo anche domenica a Bergamo con l’Atalanta. I nove assenti (Ospina, Hysaj, Manolas, Koulibaly, Ghoulam, Demme, Lozano, Mertens e Petagna) sono una pesante attenuante per Gattuso, ma a Granada serviva una partita di un altro spessore per uscire indenni. Invece il Napoli è stato fragile e sterile, si è fatto colpire con troppa facilità e non è mai riuscito a fare veramente male.