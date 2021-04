Smalling: "Roma, adesso sto bene. Vogliamo far bene nel primo round"

ROMA - Manca sempre meno all'attesissimo match contro il Manchester United, valido per la semifinale d'andata di Europa League. Dopo aver ricevuto il calore dei tifosi - oggi in duemila a Trigoria -, la squadra è volata in Inghilterra dove resterà fino a venerdì pomeriggio. Questa sera il difensore Chris Smalling è intervenuto dalla sala dell'Old Trafford per presentare in conferenza il match di domani.

Quanto è importante questa partita? "Ho saltato molte partite quest'anno, ma adesso sono pronto. Abbiamo visto i tifosi fuori Trigoria, vogliamo giocare bene per loro. Sappiamo quanto è importante portare a casa un buon risultato in vista della gara di ritorno".

Ha una motivazione supplementare in più per far bene in questo match?

"Sì, assolutamente. È una partita importante, adesso sono qui da due anni e so quanto è importante vincere un trofeo per la Roma. Sono contento di poter contribuire per queste due gare".

Da quando lei ha avuto l'infortunio il rendimento difensivo della roma è calato. Adesso che è tornato come si sente?

"Adesso mi sono allenato bene, ho giocato una partita e sono pronto per giocare novanta minuti. Non vedo l'ora di giocare questo match. Si è parlato molto di questa gara: sono pronto".