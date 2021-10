Lazio, parla Cataldi: "Girone tosto, diamo continuità"

ROMA - Vincere per dare continuità alla vittoria contro l'Inter. Doppia missione per la Lazio all'Olimpico: battere il Marsiglia e cercare il primo posto del girone. Nel pre partita, Danilo Cataldi ai microfoni di Sky Sport, ha commentato: "Ci è mancata continuità nella prima parte di stagione, con belle vittorie e batoste. Speriamo da stasera di dare continuità dopo la bella vittoria contro l’Inter. Con la Lokomotiv fatta un’ottima partita: aggressivi, alti e con tante occasioni da gol. Meritavamo un risultato più ampio. Ogni partita è diversa, troveremo altre difficoltà. Dall’inizio della Coppa sapevamo che fosse un girone complicato. Non solo per le squadre, ma anche per gli ambienti che troviamo. Il girone è tosto, speriamo di vincere contro il Marsiglia e di fare una bella prestazione”.