Felipe Anderson: "La Lazio se la gioca con tutti. Peccato per il pareggio"

MARSIGLIA - Ancora protagonista, Felipe Anderson. Suo il gol dell'1-1 contro il Marsiglia. Il brasiliano, a Lazio Style Channel, ha commentato la sfida del Velodrome e non solo: "Siamo entrati e abbiamo sbagliato un po’ le pressioni nel primo tempo, ma stiamo crescendo nel leggere la gara e stiamo cercando di adattarci subito per non subire gol come nelle gare scorse".