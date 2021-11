Diretta Spartak Mosca-Napoli ore 16.30: formazioni ufficiali e dove vederla in tv e in streaming

MOSCA (Russia) - Senza Demme (appena tornato negativo), Politano e Zanoli (positivi), più gli infortunati Insigne, Ounas, Osimhen e Anguissa, il Napoli è partito per la Russia in vista della partita di Europa League in programma oggi con lo Spartak Mosca, penultima della fase a gironi e decisiva per la qualificazione. A Spalletti serve una vittoria per essere certo del passaggio del turno, in caso contrario tutto verrebbe deciso nell'ultima giornata del gruppo C. Il tecnico dovrà provarci appunto con queste problematiche, che lo obbligheranno a rivedere notevolmente la formazione tra gli infortuni e la necessità di un po’ di turnover in ottica Lazio.