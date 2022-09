ZURIGO (Svizzera) - Arriva nell'intervallo la notizia della morte della regina Elisabetta II, che non può lasciare indifferente lo stadio Kybunpark di San Gallo, dove l'Arsenal stava disputando la sfida contro lo Zurigo. Così, prima del fischio d'inizio del secondo tempo da parte dell'arbitro svedese Mohammed Al-Hakim, i Gunners e la squadra svizzera hanno osservato un minuto di silenzio, per ricordare la figura della sovrana deceduta oggi in Scozia.