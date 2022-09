Europa League, Willian Jose trascina il Betis. L'ex Bologna Theate in gol per il Rennes, vince anche l'Arsenal

HELSINKI (Finlandia) - Debutto con vittoria per il Betis Siviglia, avversario della Roma nel gruppo C dell'Europa League. Gli andalusi espugnano la Bolt Arena di Helsinki con il risultato di 2-0. Ai biancoverdi basta una doppietta per tempo dell'attaccante brasiliano William Jose: tre punti d'oro per i biancoverdi che agganciano il Ludogorets in testa al girone.