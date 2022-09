Roma, l'Europa già al bivio: serve Zaniolo e c'è

EMPOLI - Giovedì la partita contro l’Helsinki diventa già decisiva per il passaggio del turno in Europa League, dopo l’imprevista sconfitta contro il Ludogorets. Mourinho farà poco turn over, anche se nell’ultimo turno di campionato prima della sosta ci sarà l’Atalanta ancora all’Olimpico. Con i finlandesi dovrebbe tornare Zalewski, che ha dovuto saltare la trasferta di Empoli per un affaticamento all’adduttore della gamba sinistra. Il giovane polacco si era infortunato durante il primo tempo della partita di Razgrad, ma non aveva chiesto il cambio per aiutare la squadra, rischiando di rendere più grave l’infortunio. Ieri Zalewski ha lavorato in piscina a Trigoria con l’obiettivo di tornare in campo giovedì. Da oggi saranno verificate anche le condizioni di Karsdorp, che ha dovuto saltare le ultime due partite per un’infiammazione al ginocchio. Kumbulla ed El Shaarawy torneranno dopo la sosta, in seguito alle lesioni muscolari che li hanno tenuti fuori un mese.