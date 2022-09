L'Helsinki viene a Roma e si gioca un pezzo di storia

ROMA - L'HJK Helsinki è la Juve di Finlandia (33 titoli), ma in Europa va considerato come un club piccolo e con limitate capacità finanziarie. Ad esempio, dopo aver preso dalla Uefa una multa di 10.250 euro (per lancio di oggetti da parte della tifoseria durante il preliminare contro il Silkeborg), la società con una nota ha invitato tutti «a fare attenzione perché queste sanzioni sono davvero pesanti per noi». Quella che sulla carta dovrebbe essere la cenerentola del gruppo C di Europa League atterra stamattina a Roma , consapevole di giocarsi un pezzetto di storia. Il freddo del nord costringe i finlandesi a cominciare il loro campionato ad aprile, per terminarlo a ottobre.

Gli uomini di Toni Koskela, di fatto, si trovano nel momento clou della stagione, con la regular season già terminata (22 partite) e i playoff alle porte. Fisicamente sono al top della forma. Il primo posto è stato difeso domenica grazie al successo per 1-2 in trasferta contro l'Honka, firmato da una rete di Olusanya al 92'. Tra quattro giorni sarà già tempo di spareggi (partecipano 6 squadre sulle 12 della classifica, con girone all'italiana per determinare la vincitrice del titolo), ma la testa dei biancoblù è ovviamente focalizzata sull'impegno dell'Olimpico dopo il ko (0-2) della settimana scorsa contro il Betis. La mentalità della squadra è offensiva: Koskela schiera i suoi con il 3-4-3, puntando sul dinamismo del tridente Boujellab, Abubakari e Hostikka. Nell'Helsinki gioca anche una vecchia conoscenza della Serie A, l'ex Chievo Hetemaj, al momento un'alternativa di lusso in panchina.



La squadra sarà sostenuta da 206 tifosi in arrivo dalla Finlandia e ieri il club ha fornito loro due brochure: una redatta dalla Questura (con l’invito a radunarsi in piazzale delle Canestre, dentro Villa Borghese, così da facilitare il trasporto verso lo stadio) e l'altra dalla Roma con info sull'impianto e turistiche per facilitare il soggiorno nella Capitale.