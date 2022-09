Lazio, la probabile formazione anti-Midtjylland: dubbio Basic

FORMELLO - Tanti dubbi per Maurizio Sarri durante la rifiuta pre Midtjylland. In gruppo si sono rivisti Pedro e Zaccagni, con il primo che ha svolto anche le prove tattiche. Problema alla caviglia smaltito, potrebbe partire titolare. Ballottaggio con Cancellieri. A completare il tridente i soliti Immobile con Felipe Anderson. A centrocampo piccolo allarme per Basic. Fastidio al polpaccio a inizio seduta. Stop immediato, niente rifinitura. Va detto che il croato è comunque partito per la Danimarca. In regia pronto Cataldi, ai suoi lati Vecino e Luis Alberto. In difesa Gila e Romagnoli favoriti come coppia centrale, sulla corsia destra dovrebbe vedersi Hysaj (Lazzari out) e Marusic a sinistra. In porta si scalda ancora Provedel.