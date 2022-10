Sturm Graz-Lazio, scelto l’arbitro del match

ROMA - Sturm Graz-Lazio, sfida valida per la terza giornata del Girone F di UEFA Europa League, in programma giovedì 6 ottobre 2022 alle ore 18:45 allo Sturmstadion Liebenau di Graz, sarà diretta dal signor Benoit Bastien (FRA). Gli assistenti: Hicham Zakrani (FRA) e Aurélien Berthomieu (FRA). Quarto uomo: Jérémie Pignard (FRA). Var.: Rob Dieperink (NED). Avar: Ingmar Oostrom (NED). Nessun precedente tra l’arbitro francese e la Lazio. Ha già diretto squadre italiane: il Milan, nella sconfitta per 3-1 del 2018 in Europa League con l'Olympiakos, una volta la Juventus, nella vittoria del 2019 in Champions contro il Bayer Leverkusen, e in un'occasione il Napoli quando rifilò 5 gol nel 2015 ai danesi del Midtjylland.