Sturm Graz-Lazio, i convocati di Sarri: in 22 nella lista

ROMA - Sono 22 i calciatori di Maurizio Sarri per la trasferta di Europa League che vedrà la Lazio impegnata oggi (giovedì 6 ottobre, ore 18.45) sul campo dello Sturm Graz. Out solo l'infortunato difensore Casale tra i biancocelesti, che cercheranno di riscattare la figuraccia rimediata in Danimarca contro il Midtjylland.