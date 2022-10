Lazio, in Europa serve l’aiuto dei tifosi: il punto sui biglietti venduti

ROMA - La Lazio chiama i tifosi all’Olimpico. Sempre al fianco della squadra con trasferte da tutto esaurito e grande presenza in casa, ora i laziali si preparano al match contro lo Sturm Graz (fischio d’inizio ore 21). Fino a ieri sera erano 12.200 i biglietti staccati. Servirà un’impennata per avvicinarsi a quota 20mila spettatori in un match che vale tanto ai fini della qualificazione alla fase a eliminazione dell’Europa League. Da ricordare che solo ed esclusivamente il giorno della gara, dalle ore 16:00 sarà aperta la biglietteria presso il Box 4 di Via Nigra – Stadio dei Marmi. Per l’Udinese invece, partita in programma domenica prossima alle ore 15 sempre all’Olimpico, venduti ad oggi 7.400 tagliandi. Da aggiungere ovviamente ai 26.193 abbonati.