Lazio, Basic: "Futuro? Sono tranquillo, ma voglio giocare di più"

FORMELLO - Concorrenza a centrocampo, ma Toma Basic vuole scalare posizioni. Nel ruolo di mezzala si è visto poco ultimamente, Sarri gli ha sempre preferito Luis Alberto o Vecino. Ma il centrocampista croato in Europa League contro lo Sturm Graz, potrebbe essere rilanciato. E in conferenza stampa ha commentato: "L’Europa è una opportunità per i calciatori che giocano poco. Lo scorso anno ho segnato, sono pronto, non so se giocherò ancora. Questa stagione l'ho iniziata bene, poi le cose sono cambiate rapidamente. Il calcio è così, tutto cambia veloce. Posso dimostrare tanto alla Lazio, aspetto il mio momento. So che cambierà. Il momento è difficile, ma questo è. Contro lo Sturm Graz è difficile, la squadra ha un buon livello, sono aggressivi, corrono molto. Sappiamo cosa fare, siamo pronti. Giochiamo ogni 3-4 giorni, ma l’aspetto da curare è mentale. Speriamo di vincere”.