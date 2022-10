Lazio, Milinkovic: "Bella vittoria, ma dobbiamo pedalare. De Bruyne..."

ROMA - Un Sergej Milinkovic-Savic sempre decisivo. Ennesimo gol in una stagione super. Come riporta Opta Paolo, solamente Kevin De Bruyne (13) conta più partecipazioni attive del Sergente (12) tra i centrocampisti delle squadre dei maggiori cinque campionati europei in questa stagione contando tutte le competizioni. E ai microfoni di Sky Sport, dopo il 2-1 al Midtjylland, ha commentato: "La partita era difficile, ci mancava una vittoria così per andare al primo posto. Volevamo dare continuità anche vedendo le ultime sfide. Brutto avere un match come quello dell'andata per rialzarsi, ma dal 5-1 siamo ripartiti. Va bene così, ora diamo continuità, testa bassa e pedalare come dice Sarri. Andiamo avanti match dopo match. De Bruyne è il numero uno e rimane tale. Io mi alleno, cerco di fare il meglio".