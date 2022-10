Pagelle Lazio: Zaccagni dilaga, vortice Felipe

Sarri (all.) 7

Maledice il campo, non prodigo di ricami. Mano felice nei cambi, per quanto scontati.

Provedel 6

Più legnoso del solito, ma ha scacciato gli incubi. S’allunga sul tiro-gol, non ci arriva. Salvo sulla traversa di Dreyer. Lanci condizionati dal campo, avventato in un’uscita. Mani bucate sul gol in fuorigioco.

Hysaj 6

Costruttore di spioventi, applausi al lancione per Felipe. Nel primo tempo s’era involato da solo, poi s’è perso. Qualche regalo imbarazzante.

Gila 5,5

L’harakiri è quel pallonetto-suicida che mette in gioco Isaksen sul gol, una soluzione agghiacciante. Arruffato in alcuni controlli, sensazioni di pericolo. Ammonito per proteste, redarguito da Milinkovic.

Casale (37’ st) sv

Zolle piantonate nel finale, quando la partita era un mare in burrasca.

Romagnoli 6,5

Una spanna sopra tutti là dietro. Tutto orgoglio e spallate, ruvide chiusure, botte incassate. Ha resistito al giallo (dopo 15’).

Marusic 6

Generoso ardore in ogni partita, se l’è vista con Isaksen.

Milinkovic 7

Gran numeri, gran tiri, truci bulloni da capitano. La sua partita si propaga per tutto il campo. Il gol (regale) centrato dopo una raffica di tiri (ora è a 5 reti e 7 assist stagionali).

Marcos Antonio 6

Contribuisce alla frittata di Gila riconsegnando il pallone a Isaksen. Sempre troppo preoccupato nel liberarsi della palla eppure sa trattarla.