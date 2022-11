Lazio, Zaccagni: "Io al top grazie a Sarri. Nazionale? Non parlo..."

ROTTERDAM - "Sono uno dei migliori in Italia? Non so, lo devo dimostrare per tutto l'arco di un anno e forse anche di più. Devo dare continuità alle mie prestazioni e continuare così. Sarri mi ha dato tanto, quest'anno ho imparato qualcosa di più in fase realizzativa". Mattia Zaccagni ha iniziato così la sua conferenza stampa pre Feyenoord. L'esterno della Lazio, tra i più in forma, è pronto a caricarsi la squadra sulle spalle e portarla agli ottavi di Europa League: "Con la Salernitana non sentivamo la partita in mano. Forse dovevamo riuscire a fare un secondo gol nei primi 45'. Purtroppo ci sono stati degli episodi che ci hanno penalizzato e ci siamo innervositi. Ma questo non deve essere un alibi". Capitolo Nazionale: "I gol che sto facendo derivano dal tanto lavoro svolto. Penso che ci sia il tempo, tante partite, come quelle di domani sera per fare altri gol. Nazionale? Non c'è molto da dire. Con il Feyenoord mi aspetto una bolgia. Abbiamo visto altre partite che hanno giocato in Europa League. Dovremo mettere intensità e qualità, così potremo vincere la partita".