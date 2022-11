Sorteggio Europa League: data, orario e tutto quello che c'è da sapere

Anche la Juve si unisce all'Europa League in extremis e parteciperà ai sorteggi per gli spareggi. La squadra di Allegri è riuscita a centrare l'accesso arrivando terza nel girone di Champions League, retrocedendo quindi nella seconda competizione Uefa. Dovrà però superare i playoff per qualificarsi agli ottavi di finale.

Chi va agli spareggi

Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta dell'Europa League sono stati introdotti per la prima volta nella passata stagione. Sono 16 le squadre coinvolte: le otto seconde della fase a gironi di Europa League e le otto terze della fase a gironi di Champions League. Le vincitrici degli otto spareggi vanno agli ottavi di Europa League, dove raggiungeranno le otto prime dei gironi.

Quando e dove vedere i sorteggi

Il sorteggio degli spareggi si terrà a Nyon (Svizzera) presso la sede dell'Uefa lunedì 7 novembre dalle 13:00. Sarà possibile seguire i sorteggi in diretta streaming tramite il sito dell'Uefa e in tv su Sky.

Le regole

Le squadre della stessa federazione non possono essere accoppiate nel sorteggio.

Gli spareggi per la fase a eliminazione diretta di Europa League prevedono gare d'andata e ritorno. Le teste di serie disputano la gara di ritorno in casa.

La regola dei gol in trasferta è stata eliminata, quindi le partite che nel doppio confronto restano in parità per numero di gol segnati tra casa e trasferta, andranno ai tempi supplementari. Se il risultato rimane ancora in pareggio dopo i 30 minuti dei supplementari, allora si andrà ai calci di rigore.

Le gare d'andata sono in programma per il 16 febbraio, mentre il ritorno sarà il 23 febbraio. Cosa succede dopo? Le vincitrici degli otto incontri raggiungeranno le otto vincitrici dei gironi di Europa League agli ottavi di finale, il cui sorteggio è previsto per il 24 febbraio. Le squadre sconfitte usciranno definitivamente dall'Europa per il 2022/23.