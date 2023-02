Salisburgo-Roma, probabili formazioni

SALISBURGO - Niente calcoli per Mourinho, gioca la migliore formazione possibile. In attacco Abraham giocherà titolare. Alle sue spalle Dybala e Pellegrini, che ha smaltito il problema alla schiena. In mezzo al campo Cristante e Matic, ma non si escludono sorprende: Bove potrebbe essere la carta da giocare a livello di grinta e dinamismo. Altro dubbio, Zalewski: o a destra, con El Shaarawy confermato come quinto (scelta più offensiva), oppure a sinistra con il ritorno di Celik sulla corsia opposta (scelta di maggior copertura). Confermato in blocco il terzetto difensivo, con Rui Patricio in porta. In panchina Karsdorp e Wijnaldum, entrambi reintegrati dopo le assenze legate a motivi diversi.