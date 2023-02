Juve furiosa per un fallo di mano in area: per l'arbitro è spinta di Bremer

TORINO - Si chiude tra le polemiche il match d'andata di Europa League tra Juventus e Nantes: sul punteggio di 1-1, allo scadere del recupero, l'arbitro portoghese Pinheiro viene richiamato dal VAR dopo un intervento sospetto nell'area di rigore francese. Lo Stadium e i bianconeri, in campo e in panchina, si aspettano il calcio di rigore per un evidente mani di un difensore francese, ma il fischietto lusitano, dopo consulto al monitor, pesca un fallo in attacco di Bremer sul contrasto aereo e inverte la decisione suggerita dalla regia, assegnando una punizione a favore dei transalpini e scatenando la comprensibile rabbia della panchina juventina e del pubblico sugli spalti.