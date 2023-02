Diretta Mourinho dopo Roma-Salisburgo: "Partita fantastica, Belotti e Spinazzola super"

ROMA - José Mourinho continua a non sbagliare un colpo nelle coppe europee da quando è alla guida della Roma. Lo Special One gongola per la qualificazione agli ottavi di finale di Europa League da parte dei suoi ragazzi, che hanno superato 2-0 il Salisburgo all'Olimpico, ribaltando la sconfitta per 1-0 rimediata una settimana fa in Austria. Decisivi, stasera, i gol di Belotti e Dybala, ma è da sottolineare anche la prestazione sontuosa di Spinazzola, protagonista nelle azioni di entrambe le reti.

23:50 Le condizioni di Abraham mascherato Alla domanda su come potrà giocare Abraham con la maschera, Mourinho risponde così: "Serve tempo per l'adattamento. Per Osimhen non è un problema, lui non ha mai giocato così. E' una maschera strana, ha una lente dalla parte operata. Si deve allenare e vedere come si sente. Il campo visuale è diverso. Magari tra una settimana o due cambia la dimensione della maschera e magari sarà più adattabile". 23:48 Spinazzola, Belotti e Wijnaldum Ci sono nuove risorse per la Roma con la crescita di Spinazzola, Belotti e Wijnaldum: "I ragazzi stanno rispondendo bene - dice Mou in conferenza stampa - ma non voglio fare i fuochi d'artificio perché con piccole cose possiamo andare in una situazione difficile. Non siamo tanti che possiamo dire che se manca qualcuno non è un problema. L'importante è che però Belotti è nel suo miglior momento da quando è arrivato. Spinazzola ha giocato due volte 90 minuti a livello altissimo. Wijnaldum sta arrivando, ho dei dubbi sui 90 minuti ma potevo perfettamente giocare di più oggi. Andiamo passo dopo passo, ora due partite di campionato. Dopo torna l'Europa League, torniamo a giocare anche di giovedì e questo è duro per noi. Però andiamo avanti, domani è libero".

23:45 Le scelte di formazione Mourinho racconta le scelte di formazione, soprattutto legate a Dybala e Abraham che non erano al meglio: "Ho avuto qualche dubbio. Pellegrini si è allenato da lunedì, Dybala no. Si è allenato solo mercoledì ed era un allenamento didattico, non di intensità. Ha lavorato bene con i preparatori e questa gente sa lavorare. Mi fido dell'esperienza dei giocatori. Dybala conosce il suo corpo e le sue sensazioni e mi ha detto che voleva giocare. Con Abraham abbiamo provato tutto, con garanzie mediche e chirurgiche che non c'era rischio, ma poi c'è stato il problema di quale occhiali fare. Ci mancava solo che chiamavamo Davids. Non vedeva molto bene la palla, la coordinazione non era top". 23:40 Inizia la conferenza stampa Mourinho inizia a rispondere alla domande dei giornalisti in conferenza stampa: "I ragazzi in campo hanno fatto una gara fantastica. Abbastanza bene in Austria. ma oggi siamo stati fantastici. Un gol poteva cambiare tutto, ma è stata una partita tranquilla per l'allenatore. Abbiamo controllato anche negli ultimi minuti. Abbiamo controllato in un modo per noi confortevole ed è difficile giocare 90 minuti con quella intensità. E' una grande vittoria del gruppo e non voglio far passare il messaggio che El Shaarawy è stato sacrificato per essere il piano B. Non avevo giocatori in panchina se lui giocava da titolare. Non avevo cambio di ritmo e capacità di giocare sulla fascia. Sapevo che avrebbe potuto giocare 20 minuti o 50. Non è stato necessario né lui né il piano B, ma è stata una partita completa. La nostra curva è tornata, la gente dietro di me continua a dormire, forse hanno mangiato troppo, ma è un profilo diverso di persone".