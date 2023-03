Una Roma da applausi batte per 2-0 la Real Sociedad e fa festa in un Olimpico ancora una volta sold out. Il primo gol di El Shaarawy è un'azione da manuale del calcio, poi nella ripresa arriva il raddoppio di Kumbulla di testa su calcio d'angolo. Tante emozioni all'Olimpico, guarda i gol e gli highlights del match di andata degli ottavi di Europa League.