Europa League, è lo spagnolo Sanchez l'arbitro di Feyenoord-Roma

ROMA - E' lo spagnolo José Maria Sanchez l'arbitro del match tra Feyenoord e Roma, valevole per il match di andata dei quarti di finale di Europa League (giovedì 13 aprile alle ore 21 al 'De Kuip' di Rotterdam). Il 39enne arbitro spagnolo sarà assistito dai suoi connazionali Raul Cabanero e Inigo Prieto come assistenti. Il quarto ufficiale è Cesar Soto Grado mentre al Var ci saranno Juan Martinez Munuera e Guillermo Cuadra. Nella stagione in corso, Sanchez ha diretto 29 gare e ha mostrato 121 cartellini gialli. Lo spagnolo ha anche espulso dal campo sei giocatori con un cartellino rosso. Due i match arbitrati in Europa dal fischietto iberico in stagione: Ajax-Liverpool (0-3) nel girone A, quello del Napoli, e Olympique Marsiglia-Eintracht Francoforte (0-1) nel gruppo D.